Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с "евротройкой" утратили смысл

Аббас Арагчи рассказал об ответственности Вашингтона в отношении Ирана.

Переговоры со странами "европейской тройки" (Великобритания, Германия, Франция) с Тегераном утратили смысл, так как политические элиты данного региона не могут сделать эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам в исламской республике Аббас Арагчи в ходе своего интервью для издания Financial Times.

С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, ни сделать что-то еще. Если они попытаются ввести в действие механизм snapback (предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана - прим. ТАСС), на этом для них все закончится. Аббас Арагчи, глава МИД Ирана

Дипломат добавил, что Вашингтон должен возместить тот материальный ущерб, который был нанесен иранской ядерной программе ударами Вооруженных сил США,до того момента, прежде чем власти из Тегерана согласятся на возобновление переговорного процесса.

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Фото: YouTube / NBC News