ЕС хочет модернизировать инфраструктуру для поезда военной техники.

Автомобильные и железные дороги на территории Европейского союза непригодны для быстрой переброски по всей континентальной части региона военной техники и войск НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение выразила читателям иностранная газета Financial Times (FT). Авторы статьи со ссылкой на европейского комиссара по делам транспорта и туризма Апостолоса Цицикостаса указали, что глава транспортного ведомства ЕС собирается потратить по меньшей мере 17 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры "для повышения военной мобильности". Речь идет о том, что танки Североатлантического альянса весом до 70 тонн в случае задействования их для реагирования на восточной границе просто застрянут в тоннелях, обрушат мосты и... "запутаются в пограничных протоколах". На текущий момент на переброску боевой техники и войск из западной части ЕС в восточную у международных союзников уходят недели, а в некоторых случаях, даже месяцы.

Такова реальность. У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, усовершенствовать, и узкие, которые следует расширить, а есть и несуществующие, которые необходимо построить. Апостолос Цицикостас, еврокомиссар по транспорту

Коллективный Брюссель разрабатывает общую стратегию, которая в случае нападения на союзников обеспечит возможность перемещения войск "в течение нескольких часов, максимум в течение нескольких дней" за счет модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров.

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