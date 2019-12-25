FT: Зеленский лишился доверия Запада, начав битву с НАБУ

Financial Times прокомментировала кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом на фоне борьбы с антикоррупционными ведомствами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский потерял доверие стран коллективного Запада, когда начал свою борьбу с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразила читателям иностранная газета Financial Times (FT). Авторы статьи отметили, что власти с Банковой улицы воспользовались угасанием влияния американской администрации и предприняли попытку разрушить систему сдержек и противовесов, поддерживаемую Вашингтоном. По информации от СМИ, европейские политические элиты, ведущие дела с Владимиром Зеленским, жаловались на малую информированность политика, так как тот оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от небольшого круга доверенных ему лиц. В результате глава страны оказался менее подвержен советам официальных лиц из Европеского союза. В издании уточнили, именно они советовали ему не ликвидировать независимость антикоррупционных органов.

Напомним, что 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). На следующий день Верховная Рада (местный парламент), в которой большинство депутатов входят в состав контролируемой Владимиром Зеленским политической партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киевский режим был раскритикован за решение в отношении НАБУ и САП. Владимир Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Верховную Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. Этот документ, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.

Зеленский заявил, что "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия.

Фото: YouTube / Офіс Президента України