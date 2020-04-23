Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу

Мохаммад Джавад Зариф ответил на претензии США, касающиеся доступа к Персидскому заливу.

Глава МИД Ирана ответил на угрозы Дональда Трампа по Персидскому заливу. Мохаммад Джавад Зариф рассказал журналистам, что американским военнослужащим нечего делать в акватории Персидского залива. Чиновник добавил, что не понимает, что иностранцы делают на расстоянии в семь тысяч миль вдали от дома. Он предположил, что целью иностранных коллег является "задирать" иранских моряков вблизи их побережья.

Напомним, что президент США заявил, что дал распоряжение для руководства военно-морских сил страны ликвидировать иранские катера, которые мешают проходу кораблей США по Персидскому заливу.

Мохаммад Джавад Зариф уверен, что правительству США следует заниматься собственными войсками. Он напомнил, что на данный момент в Америке зарегистрировано более пяти тысяч случаев заражения солдат коронавирусом.

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту.

Видео: YouTube / VOA News