Глава МИД Индии заявил, что цель его визита в РФ - оценить состояние отношений

Субраманьям Джайшанкар провел встречу с Мантуровым и Лавровым.

Россия является надежным и проверенным временем партнером Индии, а экономические связи между двумя странами идут на пользу Москве и Нью-Дели. Соответствующее заявление сделал в ходе совместной пресс-конференции с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым его коллега из Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам переговоров.

Для нас Россия является надежным, проверенным временем партнером. Любая объективная оценка наших отношений на протяжении десятилетий подтверждает, что наши отношения идут на пользу. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

В настоящее время Москва и Нью-Дели проводят оценку состояния двусторонних отношений. Субраманьям Джайшанкар напомнил, что между государствами сложилось давнее партнерство, которое длится многие десятилетия. В сфере взаимных интересов находится энергетика, инвестиции, торговля, а также такие чувствительные области сотрудничества как оборона, ядерная энергетика и космическое пространство. Кроме Сергея Лаврова индийский дипломат провел встречу с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Глава МИД Индии прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть.

Фото и видео: МИД России