Субраманьям Джайшанкар рассказал об обеспокоенности решением стран G7.

Глава МИД Индии прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующей информацией в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном сделал Субраманьям Джайшанкар. Он уточнил, что власти Нью-Дели обеспокоены влиянием предложения стран-участниц G7 (Большой семерки) по введению потолка цен. Эксперты не исключают, что данное решение негативно скажется на стоимость энергетических носителей на глобальных рынках.

Послушайте, у нас есть озабоченности касательно цен на нефть. Мы – экономика, где ВВП на душу населения составляет 2000 долларов. Стоимость нефти сильно бьет по нам. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

Глава МИД Индии выразил глубокую озабоченность из-за конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State