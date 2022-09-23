Глава МИД Индии выразил глубокую озабоченность из-за конфликта на Украине

Субраманьям Джайшанкар напомнил о росте цен и продовольственном кризисе.

Глава МИД Индии выразил глубокую озабоченность у всего международного сообщества из-за развития конфликта на Украине. Об этом министр внешнеполитической службы Индии упомянул в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Чиновник пояснил, что страны испытали на себе украинский кризис за счет роста ценЮ увеличения расходов, дефицита зерна, удобрений и топлива.

Будущие перспективы кажутся еще более тревожными. Особое беспокойство вызывает ядерная проблема. В глобализованном мире последствия конфликта ощущаются даже в отдаленных регионах. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

В Индии полагают, что"особенно остро чувствует боль глобальный Юг". Страна призывает международное сообщество не предпринимать такие меры, которые еще больше осложняют обстановку в глобальной экономической системе. В Нью-Дели решительно высказываются за прекращение боевых действий и возвращение к дипломатическому методу решения споров. В Индии готовы оказывать Украине гуманитарную помощь.

Даже в конфликтных ситуациях не может быть никакого оправдания нарушению прав человека в рамках международного права. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

Моди заявил о необходимости продвижения новых видов продовольствия, в том числе пшена.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций, Hindustan Times