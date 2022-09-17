В Индии рассказали о необходимости заниматься продовольственной безопасностью.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости продвижения новых видов продовольствия, в том числе пшена. Соответствующей информацией глава местного правительства поделился с коллегами на заседании стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Индия призывает к тому, чтобы мир дал ответ на внешние вызовы, связанные с голодом.

Сегодня наш мир сталкивается с вызовом обеспечения продовольственной безопасности наших граждан. Одно из возможных решений этой проблемы - продвижение новых видов продовольствия, в частности пшена. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Эксперт добавил, что на текущий момент пшено не так активно выращивается в странах ШОС, однако оно используется на протяжении тысячелетий как важный вид сельскохозяйственной продукции. Моди напомнил о том, что пшено представляет из себя источник питательных веществ, который позволит миру преодолеть последствия продовольственного кризиса.

Моди заявил о необходимости ШОС работать над развитием надежных цепочек поставок.

Фото и видео: YouTube / Baku TV | RU