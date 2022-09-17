В Индии напомнили о о проблеме в транспортировке грузов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости ШОС работать над развитием надежных цепочек поставок в регионе. В ходе заседания лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества политик заметил, что большие проблемы в мире в сфере логистики вызвали пандемия коронавирусной инфекции и украинский кризис.

Прошедшая пандемия и кризис на Украине вызвали серьезное нарушение и сбои в глобальных цепочках поставок. Весь мир таким образом столкнулся с энергетическим и продовольственным кризисом беспрецедентных масштабов. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Позиция Индии заключается в том, что руководство ШОС должно прилагать усилия по развитию надежных и разнообразных цепочек поставок в регионе. Моди считает необходимым улучшать контакты между странами.

В Индии напомнили, что страна не входит в G7, где хотят установить потолок цен на нефть РФ.

Фото и видео: YouTube / Baku TV | RU