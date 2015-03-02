В Индии напомнили, что страна не входит в G7, где хотят установить потолок цен на нефть РФ

Винай Кватра рассказал о закупках нефти.

В Индии напомнили, что страна не входит в группу G7, где хотят установить потолок цен на нефть РФ. Соответствующее заявление заместитель министра по иностранным делам Винай Кватра сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. При этом чиновник знает, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения ограничений по стоимости на российские энергетические ресурсы.

Что касается вопроса о российской нефти и коалиции по ограничению цен на нее, то Индия не является членом G7. Винай Кватра, глава МИД Индии

Эксперт пояснил, что индийские компании, когда выходят на энергетические рынки, то стараются удовлетворить энергетические потребности Индии в нефтяной сфере, поэтому закупаются ресурсами. При этом закупки энергоресурсов ведутся не в формате, который связан с режимом "от правительства к правительству".

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Фото и видео: YouTube / WION