Всего во время пожара там находились 25 человек.

В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в городе Секундерабад. Пожар начался в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом. Пожарные смогли спасти несколько человек при помощи лестницы. Еще шесть человек, находившихся без сознания, удалось спасти благодаря действиям спасателей.

Отмечается, что все восемь погибших были постояльцами гостиницы. Всего во время пожара там находились 25 человек. Полиция расследует происшествие.

Ранее мы сообщали, что в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов".

Видео: YouTube / TV9 Telugu Live