В уфимском ТЦ "Меркурий" локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов"

В тушении пожара приняли участие 78 человек и 28 единиц техники.

В торговом центре "Меркурий" в Уфе локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. В тушении пожара приняли участие 78 человек и 28 единиц техники.

В ночь на 10 сентябя пожар был локализован. Также сообщалось, что погибших и пострадавших нет.

Ранее МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза.

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