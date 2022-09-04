МЧС сообщило об увеличении площади природных пожаров в Казахстане в 4,5 раза

Огонь повредил и уничтожил более 100 домов.

Площадь природных пожаров на севере Казахстана выросла в 4,5 раза. Об этом сообщил на брифинге глава МЧС республики Юрий Ильин.

Первые очаги возгорания появились в пятницу, 2 сентября. Спустя день огонь распространился на ближайшие села, повредив и уничтожив более 100 домов. Из сел были эвакуированы 1841 человек. В результате пожаров погиб один человек и пострадали еще 10, в том числе три сотрудника МЧС.

Ильин сообщил, что общая площадь природных пожаров составляет более 43 тысяч гектаров. Он также отметил, что на данный момент имеются восемь активных очагов возгорания.

Ранее Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась.

Видео: Telegram / РИА Новости