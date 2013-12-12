Чемпион мира по мотогонкам на льду Красников погиб в аварии под Уфой

Ему было 40 лет.

Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии под Уфой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня а 69-м километре автодороги Р-240. Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с грузовиками "Газель" и Sitrak. За рулем легковушки находился Красников. Он скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Николаю Красникову было 40 лет. На его счету восемь побед на чемпионатах мира по мотогонкам на льду в индивидуальных соревнованиях и 12 – в командных в составе сборной России.

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Видео: Госавтоинспекция Башкортостана