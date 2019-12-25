Хайко Маас посетил Сербию с рабочим визитом.

Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V". Такое заявление немецкий министр внешнеполитического ведомства Хайко Маас сделал во время рабочего визита в Сербию. По итогам встречи с местным коллегой на пресс-конференции журналистам чиновник из ФРГ рассказал, что Берлин готов приобрести вакцину от коронавируса российского производства, когда ее одобрит европейский регулятор по лекарственным препаратам.

Что касается "Спутник V", мы всегда говорили, если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы мы ее не использовали. Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине. Хайко Маас, глава МИД Германии

Напомним, что эффективность "Спутник V" составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан. Такая статистика выше, чем ранее было опубликовано в авторитетном научном издании The Lancet (91,6 процента).

Гинцбург: российской вакциной "Спутник-V" привиты более 10 миллионов человек.

Фото: Pixabay.com