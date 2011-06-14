Гинцбург: российской вакциной "Спутник-V" привиты более 10 миллионов человек

Сам Гинцбург привился от коронавируса в прошлом году.

Во всем мире уже насчитывается около 10-11 миллионов человек, который привились от COVID-19 препаратом "Спутник-V". Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи "Док-ток".

По его словам, это количество может быть больше, если учитывать привитых от коронавируса этим лекарством в других странах. Сам Гинцбург сообщил, что вакцинировался от COVID-19 в прошлом году.

Прошел год с небольшим, у меня очень высокий титр протективных антител. И не только у меня, а у всех моих коллег, которые вместе со мной 30 марта прошлого года провакцинировались. Александр Гинцбург, директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи

Ранее мы сообщали, что"Спутник Лайт" включат в программу вакцинации после регистрации.

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