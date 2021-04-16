Российский "Спутник Лайт" включат в программу вакцинации после регистрации. Об этом в видеообращении члена расширенной коллегии министерства здравоохранения сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Запись размещена на официальном сайте кабинета министров.

Готова уже и четвёртая вакцина – "Спутник Лайт". Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации. А значит, ещё больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ