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"Спутник Лайт" включат в программу вакцинации после регистрации

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Глава кабмина напомнил, что в России готова четвертая вакцина от коронавирусной инфекции.

Российский "Спутник Лайт" включат в программу вакцинации после регистрации. Об этом в видеообращении члена расширенной коллегии министерства здравоохранения сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Запись размещена на официальном сайте кабинета министров.

Готова уже и четвёртая вакцина – "Спутник Лайт". Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации. А значит, ещё больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Гинцбург рассказал, что вакцинация "Спутником Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мишустин, спутник лайт
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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