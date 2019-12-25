Гинцбург усомнился в прогнозах о резком скачке заболеваемости COVID-19 к середине апреля

Гинцбург считает математические исследованиями заболеваемости COVID-19 гаданиями.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в том, что заболеваемость COVID-19 резко возрастет в середине апреля. Об этом информирует "Интерфакс".

Согласно исследованиям экспертов аналитического портала "СберИндекс" количество новых случаев заражения коронавирусом в стране к середине месяца может вырасти почти в два раза.

Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел <…> Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. Александр Гинцбург для "Интерфакса"

По словам Гинцбурга, такие исследования больше похои на гадания.

Ранее Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после прививки "Спутником V".

Фото: pixabay.com



