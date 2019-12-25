Ученые будут проводить дополнительные исследования.

Глава российского НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после прививки "Спутником V". Об этом специалист рассказал в интервью для "Интерфакса". Спикер не исключил возможности того, что действие вакцины против COVID-19 будет бессрочным.

У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что тех пациентов, у которых упадет уровень антител в рамках специального исследования, вакцинируют повторно. Таким образом ученые проверят срок выработки новых антител. Если реакция организма проявится на 2-3-4 сутки, это будет означать то, что у человека сработали клетки памяти, а значит, у них сохранилась реакция после первичной вакцинации. Подобные исследования будут проводиться в течении полугода-года.

Гинцбург рассказал, что вакцинация "Спутником Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения COVID-19.

Фото: YouTube/Sputnik Казахстан