Анналена Бербок: проект признан несоответствующим правилам ЕС.

Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2". Анналена Бербок ранее в эфире местным телеканалам сказала о том, что проект российского трубопровода не соответствует европейскому энергетическому праву, в связи с чем его невозможно одобрить в ФРГ. Позицию властей Берлина чиновница уточнила перед встречей министров внешнеполитических ведомств Евросоюза. У представительницы ФРГ журналисты хотели узнать ответ на вопрос о том, кто признал проект несоответствующим правилам.

Это было сделано еще несколько дней назад агентством. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Бербок объявила о том, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Sream 2 AG. Для продолжения дальнейшей реализации фирма должна соответствовать требованиям, выдвигаемым Третьим энергетическим пакетом ЕС. В частности, поднимается вопрос анбандлинга (разделении организаций, которые занимается добычей и транспортировкой ресурсов).

Канцлер Австрии высказался в поддержку "Северного потока - 2".

Фото и видео: Youtube/Ihr Programm