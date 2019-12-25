Канцлер Австрии высказался в поддержку "Северного потока - 2"

Правительство страны надеется на скорый запуск СП-2.

Правительство Австрии поддерживает проект "Северный поток – 2" и надеется на скорый запуск газопровода. Об этом в интервью газете Die Welt заявил новый канцлер этой страны Карл Нехаммер.

По словам политика, в настоящее время необходимо, чтобы страны Европейского союза были обеспечены энергетическими ресурсами из как можно большего количества источников и "имелись соответствующие трубопроводы".

"Северный поток – 2" – важный проект, который дает ЕС безопасность энергоснабжения. <…> Я ожидаю, что газопровод, как и планировалось, скоро будет запущен. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Кроме того, политик отверг требования Вашингтона использовать СП-2 в качестве средства давления на Москву из-за Киева.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался по поводу "Северного потока - 2". По его словам, если Россия продолжит "агрессию против Украины", то он вряд ли заработает.

Фото: Twitter/karlnehammer