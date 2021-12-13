Блинкен: "Северный поток -2" вряд ли заработает в случае агрессии РФ против Украины

По мнению Блинкена, так можно воздействовать на Россию, ведь президент России Владимир Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу "Северного потока -2". Он посчитал, что если Россия продолжит "агрессию против Украины", то он вряд ли заработает. Об этом Блинкен сказал телеканалу NBC.

Интервью вышло в эфир в воскресенье. В нем госсекретарь США заявил, что "Северный поток -2" до сих пор не работает. По мнению Блинкена, так можно воздействовать на Россию, ведь президент России Владимир Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ.

Если он когда-то и начнет функционировать, очень маловероятно, трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет действовать. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен посоветовал Путину наперед продумывать свои решения. На Западе все чаще звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь Дмитрий Песков несколько раз называл эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее мы сообщили, что МИД ФРГ назвал "Северный поток -2" несоответствующим энергетическим правилам ЕС.

Видео: YouTube / NBC News