Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа

Анналена Бербок рассказала, почему Берлин не согласен на отказ от углеводородов из РФ.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок в эфире местного телеканала Tagesschau выступила против запрета Евросоюза на импорт газа из России. По мнению лидера МИД ФРГ, если бы введение полного энергетического эмбарго остановило кризис на Украине, то в этом случае Берлин бы пошел на такой шаг. В текущей обстановки Германия считает, что данная мера воздействия на Москву лишь усилит "цену конфликта".

Министр по иностранным делам Анналена Бербок подчеркнула прессе, что полный отказ Запада от российских углеводородов будет не только заранее подготовлен Евросоюзом, но и после "массово инициирован" в мире. Этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе в ближайшие дни.

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Фото и видео: www.tagesschau.de