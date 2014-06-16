Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД

Жан-Ив Ле Дриан выступил н ГА ООН с позицией Франции по ядерной программе Ирана.

Глава французского внешнеполитического ведомства призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Такое заявление Жан-Ив Ле Дриан сделал в рамках своего выступления на Генеральной ассамблее ООН. Речь чиновника транслировалась по видеосвязи.

Что касается продолжения иранской ядерной программы, то она требует от нас большой твердости. Иран не может полагать, что время играет в его пользу. Поскольку риск большого кризиса возрастает по мере того, как его ядерная программа становится более опасной. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Министр подчеркнул перед коллегами, что Париж примет все необходимые меры для того, чтобы состоялся международный диалог по теме. Ле Дриан считает единственный путем решения ситуации имеющееся соглашение, которое определяет, выполняет ли Тегеран взятые на себя обязательства.

Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций