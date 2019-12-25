Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД

Жан-Ив Ле Дриан видит позитивный импульс по переговорам в Вене.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал журналистам о том, когда состоится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Во время пресс-конференции, данной на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, иностранец отметил, что совещание должно пройти уже на этой неделе.

У нас, безусловно, состоится заседание совместной комиссии по СВПД на неделе, так как, что касается Ирана, мы констатируем, что переговоры не возобновились... На этой неделе мы попробуем придать позитивный импульс для продолжения переговоров в Вене о возвращении Ирана и США к СВПД. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Великобритания, ФРГ, КНР, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Данное соглашение подразумевает отказ от санкций. Взамен Тегеран обещал ограничить собственную ядерную программу. В мае 2018 года Дональд Трамп на посту президента США принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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