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Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД
Сегодня, 8:28
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Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД

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Жан-Ив Ле Дриан видит позитивный импульс по переговорам в Вене.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал журналистам о том, когда состоится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Во время пресс-конференции, данной на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, иностранец отметил, что совещание должно пройти уже на этой неделе.

У нас, безусловно, состоится заседание совместной комиссии по СВПД на неделе, так как, что касается Ирана, мы констатируем, что переговоры не возобновились... На этой неделе мы попробуем придать позитивный импульс для продолжения переговоров в Вене о возвращении Ирана и США к СВПД.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Великобритания, ФРГ, КНР, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Данное соглашение подразумевает отказ от санкций. Взамен Тегеран обещал ограничить собственную ядерную программу. В мае 2018 года Дональд Трамп на посту президента США принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым.

Фото: Pixabay.com

Теги: жан-ив ле дриан, иран, мид, оон, свпд, франция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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