Жан-Ив Ле Дриан будет общаться с российским коллегой в Нью-Йорке.

Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции, которая проводилась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации от внешнеполитического министра Парижа, его диалог с российским коллегой состоится там же. СТороны должны обсудить вопросы, связанные с Украиной, Ираном, Ливией и Афганистаном.

Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, 76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в американском городе Нью-Йорк. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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