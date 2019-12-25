Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции, которая проводилась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации от внешнеполитического министра Парижа, его диалог с российским коллегой состоится там же. СТороны должны обсудить вопросы, связанные с Украиной, Ираном, Ливией и Афганистаном.
Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции
Напомним, 76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в американском городе Нью-Йорк. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUUKUS подрывом доверия между союзниками.
Фото: Pixabay.com
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