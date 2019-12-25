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Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым
Сегодня, 8:23
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Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым

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Жан-Ив Ле Дриан будет общаться с российским коллегой в Нью-Йорке.

Глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции, которая проводилась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации от внешнеполитического министра Парижа, его диалог с российским коллегой состоится там же. СТороны должны обсудить вопросы, связанные с Украиной, Ираном, Ливией и Афганистаном.

Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, 76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в американском городе Нью-Йорк. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUUKUS подрывом доверия между союзниками.

Фото: Pixabay.com

Теги: генеральная ассамблея, жан-ив ле дриан, мид, оон, сергей лавров, франция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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Кривощекова Албина
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