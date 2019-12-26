Жан-Ив Ле Дриан рассказал о том, к чему париж призовет европейских коллег после сделки между США, Австралии и Британии.

Глава МИД Франции назвал ситуацию с AUUKUS подрывом доверия между союзниками. Такое заявление внешнеполитический руководитель Парижа заявил журналистам на пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая проводится в Нью-Йорке. Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал вопрос создания нового оборонного альянса между США, Австралией и Великобританией.

Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Чиновник полагает, что дело касается не только разрыва контракта по вооружениям между Францией и Австралией, хотя этот момент стал действительно негативным для Парижа, но и в подрыве доверия между союзниками. Франция призвала европейских партнеров поразмыслить над обстановкой. Дриан призвал ЕС продолжать нести собственное видение многостороннего подхода к сотрудничеству.

В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США.

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