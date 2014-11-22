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Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
Сегодня, 10:26
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Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах

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По его словам, ситуация с безопасностью в Европе поменялась с начала конфликта на Украине.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто обвинил Россию в якобы ядерных угрозах. Об этом он заявил в интервью агентству Kyodo.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе поменялась с начала конфликта на Украине. Хаависто отметил, что из-за якобы ядерных угроз со стороны России Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать на это.

Это и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО

Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Отметим, что Финляндия подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией. Это произошло в мае. Среди членов альянса 28 стран одобрили заявки обеих стран, кроме Турции и Венгрии.

Ранее премьер-министр Финляндии Марин признала полную военную зависимость Европы от США.

Фото: YouTube / U.S. Department of State

Теги: мид финляндии, пекка хаависто, россия, ядерная угроза
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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