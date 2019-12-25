Главы МИД ФРГ и Франции: деэскалации вокруг Украины нужно добиваться дипломатией

Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан призвали соблюдать Минские соглашения.

Глава МИД ФРГ считает, что деэскалации вокруг Украины нужно добиваться дипломатией. Такое заявление новый министр внешнеполитического немецкого ведомства сделала на пресс-конференции вместе с французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом. Партнеры встретились в Париже через день после вступления чиновницы в должность. Анналена Бербок рассказала, что конфликт между РФ и Киевом должен быть урегулирован за счет реализации Минских соглашений. Она призвала стороны избежать вооруженной эскалации во чтобы то ни стало.

…Искать возможности для того, чтобы сделать вклад в дипломатическое решение". "Решающую роль играют минские соглашения. Абсолютная цель - избежать военную эскалацию. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции также заявил о необходимости деэскалации по Украине. Он поприветствовал в данном контексте состоявшуюся по видеосвязи беседу между российским и американским президентами. В Кремле не раз уточняли, что перемещают войска внутри собственной территории, поэтому могут делать это на свое усмотрение.

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