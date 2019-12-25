Посол Украины потребовал от Шольца обеспечить России "холодный душ"

Андрей Мельник надеется на продуктивное сотрудничество с новым немецким правительством.

Украинский посол Андрей Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить России "холодный душ". Такое заявление дипломат сделал в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. Киев призывает власти Германии противодействовать российской политике. В связи с этим страна возлагает большие надежды на сформированное правительство после ухода с должности Ангелы Меркель.

Украинский посол рассказал, что ждет от Шольца "мощного голоса из Берлина", так как Москва якобы готовится активизировать свою агрессию против соседней страны. Мельник полагает, что ФРг следует проявить дипломатическую инициативу ради предотвращения нового вооруженного конфликта в европейском регионе, а также завершить оккупацию Россией Крыма и Донбасса. Киев надеется, что удастся организовать новый "нормандский саммит" в течение ближайших нескольких недель.

Посол РФ в США: Вашингтон искажает факты об отъезде российских дипломатов.

Фото: Pixabay.com

