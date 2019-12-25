Посол РФ в США: Вашингтон искажает факты об отъезде российских дипломатов

27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты 30 января.

Американские власти намеренно искажают факты по вопросам выдворения российских дипломатов из Соединенных Штатов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова переданы в тексте сообщения, опубликованном на странице диппредставительства России в социальной сети Facebook.

Ранее Антонов сообщили, что 27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты 30 января, и такое же число работников дипломатического представительства РФ уедут из страны в конце июня следующего года. По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а их детям не дают визы.

Представитель Госдепа США Джалина Портер ответила, что отъезд 54 россиян нельзя рассматривать как их выдворение или карательную меру, потому как речь идет об окончании трехлетнего срока их пребывания на американской территории.

В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность <...>. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он подчеркнул, что в отношении других сотрудников дипломатических представительств действует пятилетний период пребывания в Соединенных Штатах, а Вашингтон в прошлом году самостоятельно в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок работников российского посольства и генконсульств.

Антонов выразил уверенность, что сложившуюся проблему можно решить оперативно "при наличии доброй воли".

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной.

Фото: ВК/Посольство России в США