Маргус Цахкна объяснил, что глава ЕК нерешительна.

Глава эстонского министерства по иностранным делам Маргус Цахкна назвал "политически неуверенной" главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за отсутствия цетнрализованного решения по российским замороженным активам. Соответствующее заявление прибалтийской чиновник сделал в комментарии для издания ERR. Эксперт добавил, что задержка с задействованием замороженных активов Москвы связана не только с позицией национального правительства. Речь идет о том, что глава ЕК до сих пор официально не вышла с конкретным предложением по вопросу.

На самом деле не нужно согласия 27 государств-членов. Достаточно, чтобы было подавляющее большинство, и эти гарантии будут даны Бельгии. Так что скорее вопрос в политической неуверенности со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но я очень надеюсь, что на следующей неделе это предложение будет внесено. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Напомним, что министр по обороне и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Брюссель все ещё отказывается использовать замороженные активы Центрального банка России для кредита Украине без гарантий со стороны Европейского союза и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее неоднократно говорил в публичном пространстве о том, что местным властям необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита киевскому режиму.

