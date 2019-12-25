Глава МИД Эстонии: Европа не будет восстанавливать отношения с Россией

Европа не будет восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил в интервью Bloomberg министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, европейские страны понимают необходимость оказывать давление на Москву. Он подчеркнул, что ни у кого нет желания оглядываться назад. Также Цахкна отметил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.
Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад.
Маргус Цахкна, премьер-министр Эстонии
