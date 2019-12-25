Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней

Глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский рассказал о том, что дезинформация во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней. Об этом дипломат рассказал коллегам в ходе своего выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Спикер оценил риски, которые с собой приносит развитие цифрового пространства. При этом для Праги как для текущей страны-председателя ЕС развитие этого направления является приоритетом.
Это пространство несет в себе много возможностей, но также таит и определенные риски. Кибератаки, киберпреступность, дезинформация – все это тоже входит в понятие киберпространства.
Ян Липавский, глава МИД Чехии
Эксперт заметил, что власти Чехии продвигают концепцию цифрового гуманизма. Эта политика призывает ставить человека в центр развития новых технологий. Страна выступает за появление открытого, безопасного и стабильного киберпространства, в котором уважают права человека.
Власти Чехии одобрили ограничение потребительских цен на электричество и газ.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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