Глава МИД Чехии: дезинформация во время пандемии унесла немало жизней

Ян Липавский оценил важность безопасного киберпространства.

Глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский рассказал о том, что дезинформация во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней. Об этом дипломат рассказал коллегам в ходе своего выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Спикер оценил риски, которые с собой приносит развитие цифрового пространства. При этом для Праги как для текущей страны-председателя ЕС развитие этого направления является приоритетом.

Это пространство несет в себе много возможностей, но также таит и определенные риски. Кибератаки, киберпреступность, дезинформация – все это тоже входит в понятие киберпространства. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Эксперт заметил, что власти Чехии продвигают концепцию цифрового гуманизма. Эта политика призывает ставить человека в центр развития новых технологий. Страна выступает за появление открытого, безопасного и стабильного киберпространства, в котором уважают права человека.

Власти Чехии одобрили ограничение потребительских цен на электричество и газ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций