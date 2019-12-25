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Глава МИД Бербок: ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине под угрозой
Сегодня, 6:56
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Глава МИД Бербок: ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине под угрозой

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Дипломат рассказала о необходимости задуматься в "среднесрочной перспективе".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок считает, что ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия, поэтому военные поставки Украине сейчас оказываются под угрозой. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире местного телеканала ZDF. Дипломат рассказала, что по данной причине помощь Киеву от Берлина идет "по тонкой грани".

К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов. Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины.

Анналена Бербок, глава МИД Германии

Эксперт объяснила прессе, что для киевского режима было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", но официальный Берлин также должен планировать "в среднесрочной перспективе" для национальных интересов.

Посол Украины выразил надежду, что руководство ФРГ "не останется на него в обиде".

Фото и видео: ZDF

Теги: анналена бербок, военная помощь, германия, дефицит, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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