Александер Шалленберг призвал страны ЕС не действовать необоснованно.

Глава МИД Австрии объяснил, почему не высылает российских дипломатов из страны. Информацией чиновник из внешнеполитического ведомства поделился с местными журналистами с телеканала ORF2. Александер Шалленберг заметил прессе, что Вена вышлет представителей миссии РФ в том случае, если республиканские спецслужбы будут иметь данные о несоответствии деятельности иностранцев по Венской конвенции.

Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Глава министерства по иностранным делам в Вене заметил, что в австрийской столице находится много международных организаций, при которых работают российские дипломатические миссии. Правительство не намерено мешать их работе из-за необоснованной высылки сотрудников. Шалленберг счел печальным фактом, что в текущий момент каждая страна в Европе действует самостоятельно в вопросе высылки российских дипломатов, а не едино в рамках ЕС.

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Фото: European Commission