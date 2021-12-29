Марис Пейн объяснила, что страна не будет предоставлять Киеву военную помощь.

Глава МИД Австралии призвала воздержаться от спекуляций на тему военной агрессии России в отношении Украины. Об этом в эфире местной радиостанции ABC рассказала Марис Пейн. Чиновница призвала стороны ко взаимному диалогу и работе дипломатии при участии Запада. По мнению спикера, это решение позволит обеспечить прозрачность позиций и взглядов.

Страны призвали Россию предпринять шаги по деэскалации в этой ситуации и продолжать участвовать во взаимном диалоге по проблемам безопасности в регионе.. Марис Пейн, глава МИД Австралии

Глава внешнеполитического ведомства уточнила, что Канберра не станет оказывать военную помощь Киеву даже в том случае, если ситуация на Украине обострится. Однако Австралия продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами по многим темам, например, в вопросах кибербезопасности. Пейн призвала соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины и заниматься деэскалацией конфликта.

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