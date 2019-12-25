Глава МИД Армении утверждает, что в Карабахе приходится воевать с тремя противниками

Глава МИД Армении утверждает, что в Нагорном Карабахе приходится воевать с тремя противниками. Зограб Мнацаканян уточнил во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, что ведение боя по нескольким фронтам только усугубляет региональный конфликт.
Это не только агрессия со стороны Азербайджана. Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан. Это лишь углубляет и усугубляет конфликт и кризис
Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении
Чиновник напомнил, что Ереван регулярно говорит не только о необходимости урегулирования вооруженного конфликта в регионе, но и том, что основном проблемой является физическая безопасность населения. Мнацаканян считает, что граждане Армении находятся под постоянной угрозой.
Глава МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне.
Фото: Pixabay.com
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