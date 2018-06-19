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Глава МИД Аргентины: отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим

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Диана Мондино прокомментировала решение властей страны.

Глава внешнеполитического министерства Аргентины Диана Мондино признала, что отказ от вступления латиноамериканской страны в БРИКС был отчасти идеологическим. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос ведущего местной новостной программы о том, было ли решение властей практическим или идеологическим. Выступление высокопоставленной гостьи транслировал телеканал La Nación.

У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем <...> Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?

Диана Мондино, глава МИД Аргентины

Диана Мондино заметила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями". В этом контексте она упомянула сотрудничество с Израилем, Новой Зеландией, Европой, Канадой и США.

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине.

Фото и видео: www.lanacion.com.ar

Теги: аргентина, брикс, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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