Глава МИД Аргентины: отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим

Диана Мондино прокомментировала решение властей страны.

Глава внешнеполитического министерства Аргентины Диана Мондино признала, что отказ от вступления латиноамериканской страны в БРИКС был отчасти идеологическим. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос ведущего местной новостной программы о том, было ли решение властей практическим или идеологическим. Выступление высокопоставленной гостьи транслировал телеканал La Nación.

У Аргентины много экономических проблем. Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем <...> Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать? Диана Мондино, глава МИД Аргентины

Диана Мондино заметила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями". В этом контексте она упомянула сотрудничество с Израилем, Новой Зеландией, Европой, Канадой и США.

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине.

Фото и видео: www.lanacion.com.ar