Инал Ардзинба рассказал, что жители Донбасса не поддерживают политический режим киевской власти.

Глава МИД Абхазии рассказал о том, что в регионе с уважением относятся к волеизъявлению граждан на референдумах о присоединении к составу России, которые прошли в Херсонской и Запорожской областях, а также территориях Донецкой и Луганской народных республик. По словам Инала Ардзинба, речь идет о том, что жители данных земель не поддерживают политику киевского режима. При этом по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания дипломаты осуществляют внимательный мониторинг ситуации.

Это – их инициатива, которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня. Инал Ардзинба, глава МИД Абхазии

ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости