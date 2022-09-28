ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России

Проголосовали 97,51% от общего количества избирателей.

Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной республики утвердила результаты референдума о присоединении региона к составу России. Об этом журналистам рассказал местный председатель ЦИК Владимир Высоцкий. Чиновник отметил, что результат оглашен по итогам предварительной проверки бюллетеней и составления экспертами протоколов.

…Утвердить результаты референдума ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ в соответствии с протоколом о результатах референдума от 27 сентября 2022 года. Владимир Высоцкий, глава ЦИК ДНР

Эксперт добавил, что принятое на референдуме решение о вхождении ДНР в состав РФ является общеобязательным, а также не нуждается в дополнительном утверждении. на текущий момент обработано уже 100% протоколов. Проголосовали 2 133 326 избирателей. Этот показатель составляет 97,51% от общего количества избирателей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости