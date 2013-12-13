Глава региона рассказал о вхождении Запорожья в состав РФ.

Балицкий: Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины, а также вошла в состав России по результатам проведенного народного референдума. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" рассказал глава региона Евгений Балицкий. Он пояснил, что теперь Запорожье ждет решение Москвы о присоединении территории.

Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали. Евгений Балицкий, глава региона

После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области, согласно отчету местной Центральной избирательной комиссии, за воссоединение с Россией высказались более 93,11% проголосовавших граждан.

Балицкий: в Запорожской области все готово к проведению референдума.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости