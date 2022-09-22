Балицкий: в Запорожской области все готово к проведению референдума

Глава ВГА региона рассказал о работе над проведением народного голосования за присоединение к РФ.

В Запорожской области все готово к проведению референдума о вхождении в состав России. Соответствующее заявление в ходе интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Эксперт пояснил, что все команды, которые требовались с точки зрения работы властей, розданы исполнителям. Также чиновники подготовили всю необходимую документацию, бюллетени для голосования и сотрудников, которые будут находиться участках.

Сегодня закончили все подготовительные процедуры. С завтрашнего дня, с вечера, приступают к своей работе избирательные комиссии, и в пятницу мы открываемся для жителей освобождённой от нацистов Запорожской области. Евгений Балицкий, глава региона

Чиновник призвал сограждан показать свое отношение к будущему и происходящим событиям. По мнению Евгения Балицкого, Россия и лично президент Владимир Путин дали огромный карт-бланш региону. Глава администрации Запорожья призвал воспользоваться этим моментом, чтобы жить спокойно и мирно на родине.

Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости