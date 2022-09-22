Балицкий: в Запорожской области все готово к проведению референдума

В Запорожской области все готово к проведению референдума о вхождении в состав России. Соответствующее заявление в ходе интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Эксперт пояснил, что все команды, которые требовались с точки зрения работы властей, розданы исполнителям. Также чиновники подготовили всю необходимую документацию, бюллетени для голосования и сотрудников, которые будут находиться участках.
Сегодня закончили все подготовительные процедуры. С завтрашнего дня, с вечера, приступают к своей работе избирательные комиссии, и в пятницу мы открываемся для жителей освобождённой от нацистов Запорожской области.
Евгений Балицкий, глава региона
Чиновник призвал сограждан показать свое отношение к будущему и происходящим событиям. По мнению Евгения Балицкого, Россия и лично президент Владимир Путин дали огромный карт-бланш региону. Глава администрации Запорожья призвал воспользоваться этим моментом, чтобы жить спокойно и мирно на родине.
Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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