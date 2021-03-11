Глава Запорожской ВГА обвинил Украину в уничтожении посевов

Евгений Балицкий рассказал об усилении обстрелов от ВСУ.

Украинские войска умышленно уничтожают посевные поля на освобожденных территория Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что своими действиями киевский режим создает в области гуманитарную и экологическую катастрофу.

Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей. Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

Эксперт добавил, что украинские боевики продолжают уничтожать инфраструктуру, элеваторы и посевные поля. При этом власти региона фиксируют учащение обстрелов со стороны ВСУ. Евгений Балицкий напомнил, что в начале июня, в июле противник не так сильно бил по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости