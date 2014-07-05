Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси оценил продолжение боев в Запорожье, влияющих на безопасность ЗАЭС.

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия ведутся поблизости к объекту. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Узбекистане генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт выразил обеспокоенность проблемы электроснабжения ЗАЭС. Он пояснил, что необходимые вопросы будут подниматься во время обсуждения с российской и украинскими представителями.

Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе. Пока военная операция идет поблизости от атомной электростанции, нельзя сказать, что ситуация стабильна или лучше, чем несколько месяцев назад. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр, рядом с городом Энергодар.Речь идет о самой крупной по количеству блоков и установленной мощности АЭС в европейском регионе. На территории режимного объекта насчитывается шесть энергоблоков с мощностью по 1 гигаватту.

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев.

Фото и видео: YouTube / Агентство Узатом