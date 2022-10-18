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Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным

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Рафаэль Гросси считает, что требуется организовать новую встречу с лидером РФ "как можно скорее".

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью с европейскими журналистами специалист объяснил, что сделать это требуется как можно быстрее. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, планирует ли гость эфира еще раз посетить Россию ради встречи с главой Кремля.

Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси 11 октября находился с рабочим визитом в Петербурге, где у руководителя МАГАТЭ состоялась встреча с российским политиком. Он назвал контакты с главой России чрезвычайно важным мероприятием с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетической инфраструктуры. Также Рафаэль Гросси дважды посетил столицу Украины - Киев, где встретчался с Владимиром Зеленским.

МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву.

Фото и видео: YouTube / LA NACION

Теги: владимир путин, магатэ, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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