Глава МАГАТЭ считает возможным достижение соглашения по ЗАЭС до конца года

Рафаэль Гросси назвал перспективы сделки по Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) заявил, что считает возможным достижение международного соглашения по Западной атомной электростанции до конца 2022 года. В интервью с европейскими журналистами Рафаэль Гросси призвал коллег продолжать работы по данному направлению.

Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

На текущий момент Рафаэль Гросси находится с рабочим визитом в Аргентине. Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным.

Фото: YouTube / LA NACION