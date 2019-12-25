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Глава МАГАТЭ считает возможным достижение соглашения по ЗАЭС до конца года
Сегодня, 10:37
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Глава МАГАТЭ считает возможным достижение соглашения по ЗАЭС до конца года

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Рафаэль Гросси назвал перспективы сделки по Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) заявил, что считает возможным достижение международного соглашения по Западной атомной электростанции до конца 2022 года. В интервью с европейскими журналистами Рафаэль Гросси призвал коллег продолжать работы по данному направлению.

Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

На текущий момент Рафаэль Гросси находится с рабочим визитом в Аргентине. Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным.

Фото: YouTube / LA NACION

Теги: запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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