Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону

Сергей Аксенов напомнил о работе Леонида Михайлюка на полуострове.

Смена руководящего состава из российского силового управления (ФСБ) по Крыму и Севастополю произошла в конце 2024 года. Соответствующее заявление сделал губернатор полуострова Сергей Аксенов, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Чиновник из региона упомянул о том, что за текущий год специалисты из надзорного ведомства смогли предотвратить четыре покушения на него лично.

Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели. Сергей Аксенов, глава Крыма

Источник в региональном правительстве ранее сообщил журналистам о том, что Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года по настоящее время, в текущий момент переведен местными властями на должность руководителя управления профильного ведомства в Краснодарский край. На полуострове представлен новый начальник ведомства, переведенный на территорию республики из приграничного региона.

Глава Крыма назвал контент треш-блогеров "дурью".

Фото и видео: Вконтакте / Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя