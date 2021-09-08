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Аксенов: из-за удара БПЛА произошел взрыв на складе боеприпасов в Крыму

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Сергей Аксенов рассказал о ситуации в регионе.

Глава российского полуострова Сергей Аксёнов сообщил журналистам об атаке беспилотника на инфраструктурные объекты Красногвардейского района в Крыму. По социальным сетям распространились ролики, сделанные на локации после удара. Советник губернатора региона Олег Крючков призвал жителей сообщать об авторах таких видео в ФСБ. Администрация уточнила, что по предварительной информации никаких разрушений или пострадавших после инцидента нет. 

Противником совершена попытка налёта с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму.

Фото и видео: Telegram / Крым-24

Теги: всу, красногвардейский район, крым, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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