Илья Середюк рассказал травме, из-за которой его госпитализировали.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, как сломал ребра. Об этом чиновник сообщил подписчикам в собственном Instagram-аккаунте. Ранее пациента пришлось госпитализировать с травмой пяти ребер. В настоящее время пострадавший идет на поправку.

В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в 11, я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят я упал. И упал на левый бок и получил травму Илья Середюк, глава Кемерова

Чиновник добавил, что ему сделали рентген в травмпункте местной пятой поликлиники. На снимке врачи зафиксировали переломы. Из-за этого пациента пришлось отправлять в больницу.

Обвинение просит ужесточить статью по делу об убийстве девушки в Кемерово.

Фото и видео: Instagram/ilyaseredyuk